В Ужгороді міліціонери затримали групу озброєних молодиків зі Львова

Міліція Закарпаття з'ясовує причини сварки між місцевими мешканцями та гостями зі Львова. В одного із приїжджих громадян правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет. Крім того, міліціонери вивчають мету приїзду молодиків та їх проживання в Ужгороді.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, по спецлінії «102» до Ужгородського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що поблизу одного з диско-клубів міста невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння тримає в руках предмет, схожий на пістолет, і погрожує відвідувачам. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група міськвідділу міліції.

Правоохоронцями встановлено, що п’ятеро гостей зі Львова, серед них: двоє студентів, учень 9-го класу однієї з шкіл Львова та два 21-річні безробітні, відпочивали в одному з розважальних закладів Ужгорода. Під час відпочинку між відвідувачами закладу та львівськими хлопцями виникла словесна суперечка, яка переросла у штовханину. Причиною стало залицяння з боку заїжджих молодиків до місцевих дівчат. Ця ситуація викликала обурення у присутніх закладу, тож адміністрація попросила дебоширів залишити приміщення.

Суперечка продовжилася вже на дворі. Один з гостей дістав із власного автомобіля предмет, схожий на пістолет. Охорона закладу негайно викликала міліцію, яка й затримала всю п’ятірку. Предмет, схожий на зброю, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Вже встановлено, що гості Закарпаття винаймали квартиру в центрі Ужгорода. Там, з дозволу власника помешкання, було проведено огляд і вилучено пристрій для вживання наркотиків, так званий «бульбулятор».

Триває розслідування.