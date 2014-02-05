На Тернопільщині зловмисники намагалися обікрасти банкомат піддавши тортурам охоронця поліклініки

На Тернопільщині у Чорткові цього тижня затримали двох зловмисників, які намагалися обікрасти банкомат в поліклініці райцентру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, чоловіки напередодні заховали в медзакладі лом, самі ж наприкінці робочого дня затаїлися на сьомому поверсі. Коли всі працівники покинули приміщення, чоловіки одягли маски і спустилися до вестибулю. Там накинулися на охоронця і почали катувати його електрошокером, сподіваючись, що він може знати код замка банкомату.

Оскільки катування не дало бажаного результатів, нападники побили охоронця, зв’язали скотчем руки та ноги та закрили його в реєстратурі.Самі ж спробували відкрити банкомат з допомогою лома. Броньована конструкція сейфу не піддавалася, тоді чоловіки стали ламати верх грошового автомата, де натрапили на кнопку сигналізації, після чого кинулися тікати.

Міліціонери оперативно затримали зловмисників. Ними виявилися 38-річний уродженець Тернопільщини, який зараз проживає в Криму, та 29-річний житель Чорткова, який декілька днів тому повернувся з в’язниці.

Щодо них відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).