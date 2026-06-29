'В Анкориджі дійсно не було ніяких домовленостей': Путін розповів деталі зустрічі з Трампом

Очільник Кремля не вірить в те, що європейські політики змогли переконати президента США щодо ситуації в Україні.

Ніхто не ставив підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні, заявив російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

"В Анкориджі дійсно не було ніяких домовленостей. Цей так званий дух Анкодіжа, хоч і не був закріплений у якихось офіційних документах. Ніхто не ставив жодних підписів. Але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні", - розповів очільник Кремля.

Він додав, що компроміси, які обговорювалися, – це якраз ті пропозиції, які американська сторона висунула Росії.

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Путін також поділився, що не вірить в те, що європейським політикам вдалося переконати президента США Дональда Трампа щодо "подій, які відбуваються в Україні".

"Я сумніваюся, що це можливо. Маю на увазі, що все-таки президент Сполучених Штатів – це зрілий політик. Більш ніж зрілий і досвідчений політик, він уже вдруге перебуває при владі, знає, що робить, як на мене", - додав російський диктатор.

Водночас, він зауважив, що "усі ми люди, адже ми всі слухаємо як своїх, так і опонентів, і союзників, прислухаємося". Виходячи з цього, наголосив Путін, можна коригувати точку зору.

"Але так, щоб остаточно переконати. У всякому разі, мені про це поки що нічого не відомо. Я про це нічого не знаю", - додав він.

Інші заяви Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами очільника Кремля, російській армії нібито залишилося до Сум близько 10 км. При цьому, Путін додав, що політичних планів щодо цього міста немає. За його словами, метою російських окупантів в Сумській області є створення так званої "зони безпеки". Також російський диктатор стверджує, що в Лимані, Донецької області окупантам нібито залишилося "звільнити" 149 будинків із 11 тисяч. Окрім цього, від додав, що до Слов'янська армії РФ залишилося пройти 8–9 км.

Також ми писали, що Путін зазначив, що Росія не збирається припиняти війну проти України. При цьому, він підтвердив, що переговорні контакти тривають. Зокрема, Україна нібито запропонувала "обмежити бойові дії лише чотирма регіонами": Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями. Проте президент РФ заявив, що відмовився від цієї пропозиції. За його словами, Україна хоче обмежити бойові дії лише чотирма регіонами, щоб перекинути сили.

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