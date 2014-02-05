На Кіровоградщині чоловік обікрав та підпалив церкву

У Кіровоградській області правоохоронці затримали зловмисника, який з храму викрав майно та гроші, спалив церковний одяг священика та Євангеліє.

Зловмисником виявився 42-річний місцевий житель. Подія, як зазначають в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сталася минулої суботи в одному з сіл Вільшанського району.

Віряни, які разом з настоятелем храму отцем Іваном вихідного дня прийшли на вранішню літургію, побачили страшну картину: одне з вікон церкви було розламаним, а в ризниці та всередині храму – все розкидано та вкрито чорною кіптявою.

Настоятель храму звернувся за допомогою до працівників міліції, які негайно розпочали пошуки підозрюваного. Досвідченим оперативникам вже за кілька годин вдалося встановити особу та затримати місцевого «безбожника».

42-річний підозрюваний тільки наприкінці минулого року повернувся з місць позбавлення волі, де у черговий раз відбував покарання за крадіжки.

Пояснюючи слідчим, чому обрав для злочину святе місце, чоловік називає єдину причину – алкоголь. Зловмисник розповів, що по дорозі додому проходив поряд з церквою, тож, зламавши вікно, проник до споруди виключно з метою власного збагачення. Все інше майно було спалене та понівечене ним без особливої мети…

«Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана із проникненням у приміщення) та частиною 2 статті 194 КК України (Умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу)», – повідомляє начальник Вільшанського РВ УМВС України в Кіровоградській області Ігор Тельний.

Зловмиснику загрожує до 10 років в’язниці.