Вирок «Доктору Пі» планується оголосити 14 лютого – ГПУ

Вирок Андрію Слюсарчуку, відомому як “Доктор Пі” планується оголосити на судовому засіданні 14 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України з посиалнням на державного обвинувача - старшого прокурора відділу Генпрокуратури Олександра Прокопова.

У Сихівському районному суді Львова завершується судовий розгляд обвинувального акту стосовно Слюсарчука, який обвинувачується у використанні підроблених документів, здійсненні незаконної лікувальної діяльності, пов’язаної із заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та вбивством з необережності двох хворих, а також заволодінні шляхом обману і зловживання довірою чужим майном.

За словами Прокопова, в судових дебатах, проведення яких завершено 31 січня, державний обвинувач запропонував суду визнати Слюсарчука винним у вчиненні 5 епізодів незаконної лікувальної діяльності, 2 епізодів вбивства з необережності, 9 епізодів використання ним завідомо підроблених документів та 5 епізодів заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

«З урахуванням особи Слюсарчука, ступеню тяжкості вчинених ним злочинів та обставин, які обтяжують покарання, державним обвинувачем суду запропоновано визнати його винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити покарання у виді 8 років позбавлення волі», - сказав Прокопов.

Він додав, що суду запропоновано задовольнити цивільні позови потерпілих зі стягнення зі Слюсарчука коштів, якими він протиправно заволодівав.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому у ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 млн цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано щонайменше три смертельні випадки.

Стосовно Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» Слюсарчука померли шість чоловік. Загалом же у справі - десять епізодів незаконної лікувальної практики.