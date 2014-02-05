Янукович призначив Біка директором Департаменту контррозвідки СБУ
18:11, 05 лютого 2014Кримінал
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Президент України Віктор Янукович звільнив Василя Холявіцького з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Іншим указом Янукович призначив на цю посаду Володимира Біка, звільнивши його з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
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