Посол Ізраїлю зустрівся з керівництвом МВС. Мета зустрічі – обговорення криміногенної ситуації й безпеки ізраїльських громадян в Україні та, зокрема, у Києві. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час зустрічі заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк подякував Надзвичайному та повноважному послу Держави Ізраїль в Україні Реувену Дін Ель за турботу щодо ситуації в Україні, у зв’язку з останніми подіями, та повідомив, що міліція завжди залишається поза політикою. «Разом з тим проведення масових заходів та акцій потребує посиленої уваги міліції до питань забезпечення належного рівня громадської безпеки», - зазначив заступник міністра.

Він також наголосив на тому, що масові заходи різної політичної та громадської спрямованості, велике скупчення людей на одному місці робить можливим скоєння різного роду протиправних дій. Крім того, може спровокувати бійки між прибічниками різних політичних течій, у тому числі масові бійки та інші кримінальні прояви.

«У таких випадках українська міліція змушена діяти в рамках закону і застосовувати силу, як це змушені робити й наші колеги – правоохоронці, як європейських так і інших країн», - сказав Віктор Ратушняк.

Водночас заступник міністра зауважив, що факти правопорушень стосовно ізраїльських громадян є нечастими і міністерство внутрішніх справ України оперативно реагує на такі події.

«Хочу завірити, що органи внутрішніх справ вживають усіх заходів для тримання ситуації в Україні під контролем, як відповідно до вимог міжнародного права, так і внутрішнього законодавства з дотриманням прав та законних інтересів громадян», - наголосив Віктор Ратушняк.

Посол Ізраїлю підтримав позицію МВС, зазначивши, що всі конфлікти, які виникають, потрібно вирішувати мирним шляхом.

«Впевнений, що у будь-якому випадку ізраїльські громадяни та релігійні об’єкти знаходяться під надійним захистом», – наголосив він та висловив сподівання, що співпраця в боротьбі зі злочинністю між двома державами буде продовжена.