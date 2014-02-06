МВС передало справу екс-нардепа Маркова на розгляд до суду

МВС передало матеріали справи заарештованого, позбавленого мандата депутата ВР Ігоря Маркова на розгляд до Приморського районного суду Одеси.

Як повідомили УНІАН в офісі партії «Родіна», лідером якої є Марков, з посиланням на адвоката Маркова - Олександра Казарновського, передбачається, що Маркова доставлять до Одеси до 9 лютого.

Як уточнюється, обвинувальний висновок передано 4 лютого, слухання справи розпочнеться, як припускає адвокат, наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, лідеру партії «Родіна» Ігорю Маркову, позбавленого мандата депутата ВР, інкримінують організацію і вчинення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Він був затриманий. Прихильники Маркова пікетували обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити в Київ, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

16 грудня Печерський районний суд виніс рішення продовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.