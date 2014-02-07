Екстремісти готують нові «сакральні жертви» – Захарченко

Екстремісти готують нові «сакральні жертви у вогонь революції». Про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Окрім цього, міністр зазначив, що українці - миролюбна нація. «Я закликаю всіх, кому небайдужа доля держави, доля громадян, проявити вища розсудливість і не допустити ескалації конфлікту. Я виступаю тільки за мирне, законне вирішення політичної кризи», – наголосив Захарченко.

Також очільник МВС зазначив, що закон говорить, що екстремізм - це погано, його потрібно припиняти. «Такі організації, які входять у «Правий сектор», заборонені у всіх демократичних країнах. Однак, якщо для вирішення політичної ситуації необхідно прийняти рішення про амністію тих, хто кидав "коктейлі Молотова" у міліціонерів, то логічно було б звільнити від відповідальності і тих правоохоронців, які застосовували гумові кийки», – зазначає міністр.

Окрім цього, очільник МВС звернутися до тих, хто агресивно налаштований насамперед до молоді. «Треба пам'ятати і розуміти, що відбувається на Майдані, це не комп'ютерна гра, не пошук гострих відчуттів. Кожен кидок каменя, кожна пляшка із запальною сумішшю може обірвати чиєсь життя. Не беріть участь в провокаціях, не стали розмінною монетою в чиїйсь божевільній грі», – закликав міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Комсомольська правда в Україні