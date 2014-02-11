У Харкові онук убив бабцю молотком

Із заявою про зникнення близької родички молодий харків'янин звернувся у районну міліцію у кінці січня. Про це повідомляє прес-служба МВС у Харківській області.

У той же день правоохоронці почали заходи зі встановлення місцезнаходження жінки. Згодом вони виявили тіло пенсіонерки у підвальному приміщенні будинку. Невідомий зловмисник жорстоко побив пенсіонерку і завдав їй численні тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям. Під час слідчих дій правоохоронцями були зібрані незаперечні докази, що свідчать про причетність онука до вбивства літньої жінки.

Як з'ясувалося, між підозрюваним і пенсіонеркою стався скандал через те, що бабуся відмовилися давати хлопцеві гроші на розваги. Хлопець схопив молоток та наніс жінці сильні удари по голові.

Скоївши вбивство, зловмисник вирішив приховати сліди тяжкого злочину. Для цього він знайшов господарську сумку, в яку і сховав тіло. Пізніше, під покровом ночі, він переніс її в підвальне приміщення свого будинку.

Міліціонери вилучили речові докази та знаряддя вбивства - молоток. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПКУ, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі від 7 до 15 років.