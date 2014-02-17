У Кіровограді посадовець вимагав у підприємця 20 тис. грн хабара

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Кіровоградській області задокументували факт, що посадовець вимагав та отримав у фізичної особи-підприємця хабар за ненакладення адміністративних штрафних санкцій за нібито порушення вимог законодавства, які той не порушував.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України», – повідомив начальник УБОЗ УМВС в області Андрій Крищенко.

За подібне кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

На даний час досудове розслідування здійснюється прокуратурою області.