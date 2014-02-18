Протестувальники закидали Богатирьову цеглинами

У центрі Києва, неподалік від епіцентру протистоянь в Маріїнському парку мітингувальники закидали цеглинами міністра охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову.

Про це у Facebook написав Сергій Чаплигін.

«Люди закидали міністра охорони здоров`я цеглинами. Це їй за те, що людей вивозили в СІЗО прямо з лікарень!», - пояснив він і опублікував фото міністра, коли вона намагалася залишити периметр протистоянь.