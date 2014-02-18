Протестувальники закидали Богатирьову цеглинами
14:52, 18 лютого 2014Кримінал
0 0
У центрі Києва, неподалік від епіцентру протистоянь в Маріїнському парку мітингувальники закидали цеглинами міністра охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову.
Про це у Facebook написав Сергій Чаплигін.
«Люди закидали міністра охорони здоров`я цеглинами. Це їй за те, що людей вивозили в СІЗО прямо з лікарень!», - пояснив він і опублікував фото міністра, коли вона намагалася залишити периметр протистоянь.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter