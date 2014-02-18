Сьогоднішні події дають владі підстави для силових методів: залучення армії та надзвичайного стану - політолог

Сьогоднішні події дадуть владі підстави робити ставку на силові методи: залучення армії та надзвичайний стан. Про це в ефірі програми «Окрема думка» заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі.

«Чий сценарій втілюється сьогодні в життя в урядовому кварталі? Це вже не важливо, - заявив Карасьов, - важливо, що до сьогоднішніх подій допустила і влада, і опозиція. А в цілому, це зіграло на руки радикалам. Я маю на увазі радикалів з обох боків. І радикали зі сторони влади зараз почнуть давити на Януковича, вимагаючи застосовувати силу».

Карасьов зауважив, що на столі у Януковича лежать кілька сценаріїв розвитку подій. «Серед них – перевибори, тобто мирний сценарій розв’язання ситуації, та силовий сценарій. Але сьогодні виглядає так, що перемагають радикали. І це – глухий кут. Як з одного, так і з іншого боку».

Політолог зауважив, що після звільнення КМДА та кількох обласних держадміністрацій, «Європа з полегшенням зітхнула». Однак сьогодні «не силовики пішли зачищати Майдан, як це було 30 листопада, в наступ пішли протестувальники, які або вийшли з-під контролю лідерів Майдану, або - заслані козачки. Тому у Європи і США зараз дуже обмежене коло для дій».

Карасьов також зауважив, що вибори Президента не призведуть до зняття напруги в країні.

«В Україні жодне президентство не було успішним, - нагадав він, - Кравчук – пішов достроково, Кучма – пішов зі скандалом, Ющенко на перевиборах набрав 5%. Тобто Україна - не президентоцентрична країна».

«Передусім, має бути укладений договір між владою і суспільством. Договір цей має полягати в наступному: – суспільство сплачує податки, але контролює владу. Тому що зараз суспільство владу не контролює і не впливає на неї. А коли суспільство не здатне впливати на владу, тоді ключову роль починає відігравати вулиця. А це - завжди погано», - вважає Карасьов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Мітингувальники кидають каміння в правоохоронців, ті застосовують травматичні рушниці, світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Снайпери стріляють в учасників протестів з дахів будинків. У Києві помічено сотні «тітушок» із залізними палицями. Повідомляється про десятки поранених з обох боків. Народний депутат України Леся Оробець повідомила, що в Будинку офіцерів у Києві троє загиблих мітингувальників, ще 7 - при смерті. «Три трупа в будинку офіцерів. Наших. Ще 7 при смерті. Швидкі не пускають!!!!», - пише депутат в Твіттері.

Водночас, народний депутат ВО «Батьківщина» Володимир Ар’єв стверджує, що силовики першими почали застосовувати силу проти мітингувальників біля Верховної Ради. «Спецназ першим почав кидати гранати і стріляти. Депутатці Олені Кондратюк цілили по ногам, коли вона хотіла пройти крізь кордон», - написав він.