МВС: міліція не використовує вогнепальної зброї проти мітингувальників

Міліція не використовує вогнепальної зброї під час ліквідації масових заворушень.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Як стверджують в МВС, правоохоронці використовують виключно пристрої для відстрілу травматичних набоїв.

«Під час охорони громадського порядку та локалізації масових заворушень у центрі Києва працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України не використовують вогнепальну зброю», - йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС заявили, що, «враховуючи характер поранень у загиблих цивільних осіб (сліпі поранення, поранення у потилицю), а також характеристики зброї, що вилучається, можна припустити, що ці тілесні ушкодження могли бути спричинені потерпілим самими агресивно налаштованими мітингувальниками».

Також в УЗГ зазначили, що «вчора під час звільнення вулиць Києва від учасників масових заворушень міліціонери виявляли зброю, що її кидали зловмисники, коли втікали».

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, під час зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями у Києві станом на 6.00 19 лютого загинули 25 осіб.

”Померло 25 осіб: вісім з них – після госпіталізації в міські заклади охорони здоров’я (в тому числі журналіст газети ”Вести”), чотири в госпіталі МВС, 13 загиблих було доставлено до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи”, - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Майдані заявляють, що кількість загиблих під час сутичок у Києві наближається до трьох десятків. За даними керівника медичної служби Майдану Олега Мусія, жертвами протистояння стали 20 мітингарів, ще близько півтисячі поранені.