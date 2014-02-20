У Львові вночі були припинені численні спроби мародерства

Сьогодні вночі у Львові загонами «Народної самооборони» були припинені численні спроби мародерства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, вночі за дотриманням громадського порядку в місті слідкували мобільні групи, які складалися із активістів громадських організацій, працівників підприємств, міліціонерів та депутатів міської ради.

Координаційними штабами охорони міста були визначені районні адміністрації.

За інформацією районних адміністрацій міста, вночі було кілька спроб захоплення приміщень, однак завдяки патрулюванню мобільних груп цьому вдалось запобігти.

«Невідомі хотіли спалити торгівельний центр «Епіцентр», але «Самооборона» і депутати не дали. В міста були спроби мародерства. Так, на вулиці Туган-Барановського, 4 була спроба пограбувати магазин. Також, з 21.00 і до ранку було посилене чергування біля Російського консульства, бо була інформація про можливість підпалу», - розповів УНІАН голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

За словами голови Шевченківської районної адміністрації Олександра Удовенка, вночі були спроби пограбування МАФів. «Цілу ніч молоді люди блукали вулицями міста. В районі працює 18 патрульних груп», - зазначив Удовенко.

За словами голови Франківської районної адміністрації Руслана Кандибора, вночі біля «Аквапарку» підпалили автомобіль.

«На вулиці Гвардійській, 12 в машини кидали бруківку. На вулиці Героїв УПА, 78 було вторгнення в львівське комунальне підприємство. Невідомих людей застали за виготовленням «коктейлів Молотова». В районі працювало 16 мобільних груп», - зазначив Кандибор.

«Загалом патрулювати район вийшло близько 120 осіб. Було дві спроби захопити райвідділ міліції. Громадський патруль не допустив руйнування будівлі. Було встановлено чергування і біля 8-ї лікарні. Зараз комунальні служби міста працюють в звичному режимі. Ми організували чергування на день. З допомогою патрульних автомобілів слідкуємо за порядком у районі. Уночі будемо аналогічно працювати групами на кожному із 7 квадратів нашого району», - розповіла голова Сихівської районної адміністрації Ірина Маруняк.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Львівської міської ради зареєстрував громадське формування з охорони громадського порядку у місті Львові «Народна самооборона».