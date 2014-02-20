Міліції дозволили використовувати бойову зброю

У рамках роботи Антитерористичного центру при Службі безпеки України міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко підписав накази: правоохоронцям видано бойову зброю і вона буде застосована у відповідності до Закону України "Про міліцію".

«МВС України неодноразово закликало мітингувальників припинити протиправні дії. Ми попереджали про кримінальну відповідальність. Ми роз’яснювали, які саме порушення закону відбуваються. Ми застерігали не йти на поводу у радикально налаштованих бойовиків», йдеться у заяві Віталія Захарченка.

«Але, на жаль, почути нас та зробити відповідні висновки ніхто не захотів.

Сьогодні відкрито прицільну стрільбу по працівникам міліції з бойової зброї. З вогнепальними пораненнями госпіталізовано вже 29 правоохоронців, є загиблі, а загальний рахунок жертв вже йде на десятки. Захоплено декілька наших працівників, адже міліція несла службу з охорони громадського порядку без вогнепальної зброї.

Ми розцінюємо ці дії як явну агресію з боку екстремістів, які намагаються перекласти провину на правоохоронців, хоча всім розсудливим громадян давно зрозуміло, що силові дії провокують виключно опозиційні лідери.

Вони стверджують, що не мають відношення до радикалів, але самі підбурюють їх на наступ, а потім не в змозі їх контролювати.

Перемир’я порушене, екстремісти продовжують нападати.

В рамках роботи Антитерористичного центру при Службі безпеки України мною підписані відповідні накази – правоохоронцям видано бойову зброю і вона буде застосована у відповідності до Закону України «Про міліцію».

На вулицях гинуть не лише правоохоронці, але й мирні громадяни. Почалися погроми у Києві та західному регіоні держави. Злочинці трощать все навколо, захоплюють установи та магазини, підпалюють автомобілі, адміністративні та житлові будівлі.

Лідери «Правого сектора» підбурюють людей озброюватися та захоплювати державні установи.

МВС вимагає від екстремістів добровільно здати зброю та повернутися у рамки мирного протесту. А лідерам та представникам опозиції, які здатні тверезо оцінити ситуацію, – відмежуватися від радикалів та не підтримувати їх на далі.

Міліція – це озброєний орган виконавчої влади, і закон дозволяє застосувати силу, спецзасоби та зброю. І не знайдеться жодної демократичної країни, де поліцейська структура проявила б таку витримку та толерантність.

Але завдання МВС України – підтримувати законність, і міліція здатна відновити лад та спокій у державі», – зазначено в заяві.