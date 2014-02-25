Міліціонери за підозрою у вбивстві затримали безхатченка

До Кіровоградського міського відділу міліції надійшло повідомлення від працівника теплоелектроцентралі (ТЕЦ) про те, що в каналі теплотраси було виявлено труп чоловіка. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Співробітники міліції виявили тіло 38-річного жителя обласного центру з численними ножовими пораненнями.

Як згодом стало відомо, між чоловіками раптово виникла суперечка. Під час з’ясування стосунків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодик схопив ножа й наніс ним удари у спину та груди старшого товариша.

Одразу після цього зловмисник утік, сховавши тіло у каналі теплотраси. Та довго переховуватись від правоохоронців йому не вдалося. Працівники карного розшуку затримали підозрюваного вже через кілька годин.

Знаряддя вбивства було вилучено та направлено на дослідження до НДЕКЦ УМВС України в Кіровоградській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.