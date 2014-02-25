Головним міліціонером Черкащини став Леонід Бойко

25 лютого в приміщенні Управління МВС України в Черкаській області депутат Верховної Ради від політичної партії УДАР Микола Паламарчук за дорученням виконуючого обов’язки Міністра внутрішніх справ представив особовому складу нового керівника – полковника міліції Леоніда Бойка.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За словами Миколи Паламарчука, сьогодні нагальним питанням та головним пріоритетом роботи органів внутрішніх справ є повернення довіри громадськості.

«Необхідно повернутись до людей, повернути їх довіру до працівника міліції», – наголосив народний депутат.

Леонід Бойко подякував за довіру, пообіцяв з гідністю виконувати свої службові обов’язки та прикласти всі зусилля по захисту конституційних прав і свобод громадян.