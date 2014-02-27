Відкрито справу стосовно судді Кірєєва

Вища кваліфікаційна комісія суддів України на сьгоднішньому засіданні відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду Києва Родіона Кірєєва.

Про це повідомили УНІАН у комісії.

Також за результатами перевірки діяльності суддів комісія вирішила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Соснівського районного суду Черкас Ольги Дерунець.

Крім того, за результатами дисциплінарного провадження комісія прийняла рішення направити рекомендації до Вищої ради юстиції про звільнення з посади двох суддів, вбачаючи в їхніх діях ознаки порушення присяги судді, а саме: судді Дарницького районного суду Києва Михайла Парамонова та судді Ленінського районного суду Луганська Олексія Золотарьова.

Окрім того, за результатами розгляду матеріалів комісія прийняла рішення застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді догани до судді Дзержинського районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області Наталі Вікторович.

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України дійшли згоди про припинення дисциплінарної справи стосовно:

судді Рахівського районного суду Закарпатської області Оксани Бліщ;

судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Надії Трофимової;

судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області таїсії Матяш;

судді Дарницького районного суду Києва Тетяни Щасної.

Відкладено прийняття рішення у справі про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Наталії Бишевської.