Арсен Аваков призначений Міністром внутрішніх справ України.

За відповідне рішення проголосувала Верховна Рада України.

Арсен Аваков є українським громадським і політичним діячем.

Народився: 02.01.1964 р.

Освіта: Вища. Закінчив (1988 р.) Харківський політехнічний інститут, спеціальність – автоматизовані системи управління, інженер-системотехнік.

Національність – вірмен

Громадянин України

Загальний трудовий стаж – 33 роки. По закінченні ХПІ працював інженером у ВНДІВіВ м. Харків.

У 1990 році заснував одне з перших в Україні акціонерних товариств – АТ «Інвестор», в якому обіймав посаду президента.

У 2002 році Аваков А.Б. був обраний членом виконавчого комітету Харківської міської ради.

Під час виборчої президентської кампанії на Україні 2004 року був заступником керівника Харківського регіонального штабу кандидата в президенти В. А. Ющенко, першим заступником голови Харківського регіонального Комітету Національного порятунку.

У березні 2005 року обраний до Ради партії Народний союз «Наша Україна», член Президії партії.

4 лютого 2005 склав з себе повноваження президента АТ «Інвестор».

4 лютого 2005 указом Президента України призначений на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

9 лютого 2010, протестуючи проти системних кроків Ющенко з підтримки В.Ф. Януковича на президентських виборах, подав у відставку з поста голови Харківської облдержадміністрації (Закон України про державну службу ч. 3 ст. 31 «принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі»).

21 квітня 2010 вступив в партію «Батьківщина» і прийняв пропозицію Юлії Тимошенко очолити Харківську обласну організацію політичної партії ВО "Батьківщина" (Блок Юлії Тимошенко). Є членом Політради партії.

У жовтні 2010 року брав участь у виборах Харківського міського голови. Однак, як заявляє міжнародна правозахисна організація Freedom House, в результаті масових порушень результат мерських виборів у Харкові був змінений на користь Геннадія Кернеса.

Депутат Харківської обласної ради V і VI скликань.

З вересня 2012 по грудень 2013 років перебував в Італії, в політичній еміграції з причини кримінального переслідування з боку влади за опозиційну діяльність. Запит України до Інтерполу про екстрадицію був відхилений Римським апеляційним судом 18 жовтня 2012. У рішенні суду констатований політичний характер кримінального переслідування Авакова і зафіксовано факт виборчого правосуддя в Україні.

28 жовтня 2012 на парламентських виборах Арсен Аваков був обраний Народним депутатом України VII скликання по багатомандатному виборчому округу. Він займає 24 номер у виборчому списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Член міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації.

Член постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

22 лютого 2014 року був призначений т.в.о. Міністра внутрішніх справ України.

Має I ранг державного службовця.

Заслужений економіст України.

Одружений, має сина.