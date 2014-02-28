Міліція встановила всіх причетних до викрадення Луценка

Міліція встановила всіх причетних до викрадення Ігоря Луценка. Цих же осіб підозрюють і у вбивстві Юрія Вербицького. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За його словами, усі затримані мали стосунок до одного з офісних приміщень у Подільському районі столиці. Офіс належить громадянинові на ім’я Олексій Чеботарьов. Саме його правоохоронці підозрюють в організації та координації дій так званих «тітушок» – колишніх та діючих спортсменів, а також раніше судимих осіб, які вчиняли протиправні дії відносно учасників протестних акцій у центрі Києва.

28 лютого тривають санкціоновані обшуки, зокрема – і в офісі на Подолі. Наразі правоохоронцям відомо про 13 учасників викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, двоє з них затримані. Решту зловмисників розшукують, оскільки деякий час тому вони перейшли на нелегальне становище.

«Проте ми сподіваємося, що невдовзі вони будуть затримані», – зазначив Микола Величкович.