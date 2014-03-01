Турчинов звільнив Черних з посади першого заступника голови СБУ
11:48, 01 березня 2014Кримінал
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Сергія Черних звільнено з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті виконуючого обов`язки Президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова.
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