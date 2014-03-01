Турчинов звільнив Черних з посади першого заступника голови СБУ

Сергія Черних звільнено з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті виконуючого обов`язки Президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter