Бухарєва призначено першим заступником голови СБУ

Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Владислава Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Текст відповідного указу розміщено на сайті в.о. глави держави.

Також Турчинов призначив Віталія Циганка заступником голови СБУ.

Крім того, в.о. Президента змінив начальника Управління СБУ в Харківській області, призначивши на цю посаду Михайла Кубрицького та звільнивши Вадима Пащенка.