У столиці ГУБОЗ затримав наркодилера з арсеналом зброї

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю в ході документування злочинної діяльності мешканця столиці, який займався «оптовим» постачанням наркотиків, при обшуку, окрім великої кількості наркозілля, виявили в нього незареєстровану вогнепальну, травматичну та іншу зброю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, оперативники ГУБОЗ отримали інформацію про протиправну діяльність 32-річного киянина. Вказаний факт було зареєстровано в ЄРДР із кваліфікацією ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування судом було надано дозволи на проведення обшуків в автомобілі та помешканні фігуранта.

У результаті проведених слідчих дій з іномарки та квартири зловмисника правоохоронці вилучили у великій кількості канабіс та амфетамін, пістолет-кулемет «Скорпіон», глушник та набої до нього, пристрій для відстрілу гумових куль, мисливський ніж, інші небезпечні боєприпаси та велику суму грошей.

До того ж при затриманні чоловік представився правоохоронцем та прикривався посвідченням працівника Департаменту внутрішньої безпеки, достовірність якого зараз перевіряється.

Наразі все вилучене у правопорушника відправлено на експертизу.