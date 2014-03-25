Активісти «Правого сектору» заявляють, що Музичка ”планомірно вбили” працівники спецпідрозділу ”Сокіл”

Рівненські активісти «Правого сектору» заявляють, що Олександра Музичка (Сашка Білого) ”планомірно вбили” працівники спецпідрозділу ”Сокіл”, і звинувачують в цьому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Рівному на прес-конференції в приміщенні обласної ради заявили активісти місцевого «Правого сектору», виклавши свою версію загибелі лідера «Правого сектору» в Західній Україні Музичка.

За словами активістів, Музичко сьогодні вночі був планомірно вбитий членами спецпідрозділу «Сокіл».

«Жодних викликів до міліції Сашку не було. Просто це було вбивство, яке виконав спецпідрозділ «Сокіл», - каже сотник Рівненського правого сектору Олександр Пантюхов.

Як розповіли активісти, ”Сашко відпочивав у кафе, яке знаходиться неподалік від дому його батьків і де він часто бував. Несподівано члени спецпідрозділу відчинили двері та одразу почали стріляти на враження. Сашку прострелили ногу. Він почав втікати і вже на дворі його вбили двома пострілами в серце”.

За словами керівника Рівненського «Правого сектору» Романа Коваля, це вбивство планувалося одразу після того, як у січні «Правий сектор» штурмом взяв приміщення Рівненської облдержадміністрації.

Тоді, як зазначили активісти, вони ”думали, що Музичка спробують вбити силами російських диверсантів”. Але зараз представники ”Правого сектору” у реалізації цього плану (убивства Музичка) звинувачують міністра внутрішніх справ Авакова.

Активісти рівненського «Правого сектору» запевнили, що з приводу вбивства Музичка звертатимуться до міжнародної спільноти. Здавати зброї після цієї події ніхто з них не буде та боротьби не припинить.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Музичко написав на своїй сторінці у соцмережі: «Керівництво Генпрокуратури і МВС України прийняло рішення про моє фізичне знищення або захоплення і видачу мене Росії для того, щоб потім все звернути на спецслужби РФ. Для проведення цієї операції вже створений спецзагін. Ми володіємо на 100% достовірною інформацією». Своє звернення Музичко просив вважати офіційним зверненням до СБУ України.

У березні Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Музичка «за вбивство щонайменше 20 полонених військовослужбовців федеральних сил». Йдеться про участь Музичка у російсько-чеченській війні. Музичко був особистим охоронцем Джохара Дудаєва й отримав звання Героя Чечні. Його ім`ям була названа одна з вулиць Грозного.

Близько 9 ранку 25 березня сектор зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області повідомив, що тіло Музичка з вогнепальними пораненнями в серце було виявлене сьогодні вночі неподалік села Бармаки поблизу Рівного. За попередньою версією міліції Музичка розстріляли невідомі, які приїхали на трьох мікроавтобусах. Також було повідомлено, що міліція відкрила кримінальне проваження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 ККУ (вбивство).

Близько 10-ї годині перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов на брифінгу повідомив, що Музичко (Сашко Білий), оголошений раніше в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецоперації підрозділом «Сокіл» на території Рівненської області.

В МВС зауважили, що «бійці спецпідрозділу затримали охоронців Олександра Музичка, озброєних автоматом Калашникова та пістолетом Макарова. Сам же він намагався втекти, при цьому відкривши вогонь по працівниках міліції. Один з бійців спецпідрозділу був поранений. Правоохоронці змушені були застосувати зброю, при цьому поранивши «Сашка Білого». Медики, які прибули на місце події за викликом працівників міліції, констатували його смерть».

За словами Євдокимова, у діях затриманих членів злочинної групи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 ККУ (бандитизм). Трьох затриманих правоохоронці вивезли до Головного слідчого управління МВС України.

Як сказав Євдокимов, члени стійкої озброєної злочинної групи вчиняли кримінальні правопорушення на території Рівненської та кількох інших областей.

8 березня слідчими було відкрите кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за хуліганство, а також за погрози чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. 9 березня Музичку було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, а 12 березня його було оголошено в розшук.

За словами Євдокимова, Музичко переховувався, їздив з озброєною охороною, міняв місця перебування і продовжував займатися протиправною діяльністю.