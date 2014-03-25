Яценюк пропонує ліквідувати податкову міліцію

Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає за необхідне ліквідувати податкову міліцію і створити єдиний для всієї країни орган, до компетенції якого входив би комплекс заходів з розслідування фінансових, насамперед, податкових злочинів. Про це Яценюк заявив у ході засідання уряду.

«Боротьба з економічними злочинами має бути передана в службу фінансових розслідувань. Повинен бути єдиний орган, який займається боротьбою з податковими правопорушеннями, а не хабарництвом. Прошу підготувати, по-перше, концепцію роботи служби фінрозслідувань і проекти законів, щоб парламент невідкладно це розглянув», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, питання формування єдиної служби фінансових розслідувань проговорювалося в рамках ліквідації Міністерства доходів і зборів України. Рішення про ліквідацію міністерства було ухвалено на початку березня за рекомендацією парламенту.