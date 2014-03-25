При МВС буде створено Експертну раду з дотримання прав людини

При МВС України буде створено Експертну раду з дотримання прав людини.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС, таке рішення було прийнято на результатами зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із правозахисниками.

У зустрічі взяли участь: Євген Захаров - Харківська правозахисна група, Олександр Банчук - Центр політико-правових реформ, Анастасія Леухіна - радник з впровадження проектів Департаменту юстиції США, Олег Мартиненко - Українська Гельсінська спілка з прав людини, Роман Романов - Міжнародний фонд «Відродження», Еліна Шишкіна - народний депутат України 6-го скликання, Андрій Співак - координатор Сектора з питань юстиції та внутрішніх справ Представництва Європейської комісії в Україні.

На зустрічі було обговорено перспективи реформування МВС, зміни відносин між співробітниками МВС і громадянами, дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

За підсумками зустрічі було прийнято рішення створити Експертну раду з дотримання прав людини, завданням якої стане підготовка ініціатив з реформування МВС з метою гуманізації роботи органів внутрішніх справ.