Парламент утворив ТСК щодо розслідування загибелі Музичка

Верховна Рада України ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі активіста «Правого сектора» Олександра Музичка.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народні депутати із 277 зареєстрованих у сесійній залі.

Під час голосування фракція КПУ не дала жодного голосу за це рішення.

Як відзначив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, головою ТСК призначається позафракційний народний депутат Юрій Дерев`янко, а також передбачається пропорційне представництво депутатів від фракцій та груп у цій комісії.

Крім того, до роботи у ТСК передбачається залучити 3 представників громадських організацій.

Як повідомляв УНІАН, тіло Музичка з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня поблизу села Бармаки біля Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив з вимогою негайної відставки керівника МВС Арсена Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, у тому числі командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».