Міліція проведе у квітні місячник добровільної здачі зброї

З 1 по 30 квітня Міністерством внутрішніх справ України проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили у міліції, громадяни знову матимуть змогу добровільно здати до органів внутрішніх справ зброю, що зберігається в них з порушенням чинного законодавства. «Відповідно до ч. 3 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) подібна ініціатива з боку громадянина передбачає його звільнення від кримінальної відповідальності», – нагадали у міліції та додали, що «носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк до семи років».