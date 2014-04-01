Чиновник Бориспільської РДА попався на хабарі у 1,5 млн грн

Співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками прокуратури Київської області затримали в.о. голови архітектурного відділу містобудування і архітектури Бориспільської райдержадміністрації під час отримання 1,5 млн грн неправомірної вигоди.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кошти зловмисник вимагав від представника одного із забудовників за погодження та видачу технічної документації на початок будівництва багатоповерхівки.

Оперативники затримали службовця 31 березня в одному із закладів громадського харчування неподалік Борисполя після отримання ним усієї суми «винагороди».

У рамках кримінального провадження, порушеного слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за ч. 5 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії.