На Рівненщині затримали велосипедиста з трупом жінки

6 квітня, вночі, в місті Сарни Рівненської області працівники ДАІ зупинили чоловіка, який віз на рамі велосипеда підозрілий вантаж.

Як повідомили УНІАН у Головному управління ДАІ Рівненщини, затриманим виявився місцевий мешканець, 1969 року народження. Вантажем, закутаним у мішковину та перекинутим через раму велосипеда, виявився труп жінки.

Під час попереднього розслідування з‘ясувалося, що загиблою була співмешканка велосипедиста,1989 року народження. Підозрюється, що зловмисник завдав їй смертельні рани в результаті конфліктної ситуації. Труп він мав намір викинути за межами міста.

Під час проходження медичного освідчення чоловік помер від серцевого нападу.

Наразі проводиться розслідування.