На Рівненщині затримали велосипедиста з трупом жінки
08:54, 07 квітня 2014Кримінал
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6 квітня, вночі, в місті Сарни Рівненської області працівники ДАІ зупинили чоловіка, який віз на рамі велосипеда підозрілий вантаж.
Як повідомили УНІАН у Головному управління ДАІ Рівненщини, затриманим виявився місцевий мешканець, 1969 року народження. Вантажем, закутаним у мішковину та перекинутим через раму велосипеда, виявився труп жінки.
Під час попереднього розслідування з‘ясувалося, що загиблою була співмешканка велосипедиста,1989 року народження. Підозрюється, що зловмисник завдав їй смертельні рани в результаті конфліктної ситуації. Труп він мав намір викинути за межами міста.
Під час проходження медичного освідчення чоловік помер від серцевого нападу.
Наразі проводиться розслідування.
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