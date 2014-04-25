Верховний Суд виступає проти зменшення пенсій суддям

Верховний Суд дав негативний висновок законопроекту “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” (про скасування щомісячного довічного грошового утримання суддів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновку Верховного Суду щодо даного законопроекту. Судді Верховного Суду зазначають, що даний законопроект, який передбачає скасування норми, згідно з якою, судді у відставці отримують щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 80-90% від заробітної плати, суперечить рішенню Конституційного Суду, який свого часу визнав дану систему нарахування пенсії суддям такою, що відповідає Конституції та законодавству України.

Крім того, у висновку зазначено, що зменшення пенсії суддів призведе до порушення гарантій незалежності суддів.

“Вважаємо, що законопроект суперечить міжнародним стандартам щодо статусу суддів, положенням Конституції України, національного законодавства та позиції Конституційного Суду, у зв`язку з чим підлягає відхиленню”, - йдеться у висновку.