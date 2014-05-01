У Броварах на Київщині пограбували офіс штабу ”Батьківщини”

У Броварах на Київщині пограбували офіс штабу партії ”Батьківщини”.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, сьогодні вранці до чергової частини Броварського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в ніч на 1 травня з місцевого офісу штабу ВО ”Батьківщина”, що розташований на вулиці Незалежності, 12, було скоєно крадіжку оргтехніки.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група міліції. Працівники партії розповіли, правоохоронцям, що вночі невідомі пошкодивши пластикові вікна, увірвалися до приміщення офісу, звідки викрали два комп’ютери, два фотоапарата, відеокамеру та партійні кошти - близько 3 тис. грн.

У приміщенні офісу працюють слідчі, які з`ясовуються усі обставини злочину. Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом правопорушення слідчим відділом Броварського МВ ГУМВС України в Київській області відкрито кримінальне провадження за ч3. ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Досудове розслідування триває.