Слов`янськ узятий у щільне кільце силовиків, рух транспорту максимально обмежений

Слов`янськ узятий у щільне кільце силовиків.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава МВС України Арсен Аваков.

«О 4.30 ранку почалася активна фаза АТО в районі Слов`янська - Краматорська. Силами підрозділів МВС, Нацгвардії, ЗС. На даний момент узято під контроль 9 блокпостів терористів у міській межі Слов`янська. Місто взяте у щільне кільце».

Як відзначив Аваков, «проти українських спецпідрозділів терористи відкрили вогонь із застосуванням важкого озброєння. Зокрема гранатометів і ПЗРК. Є загиблий льотчик і поранені. Йде справжній бій із професійними найманцями».

«Терористи не гребують вести вогонь, ховаючись за мирними жителями Слов`янська, з житлових багатоквартирних будинків - знають про наказ підрозділам АТО не відкривати вогонь у відповідь із загрозою житловим об`єктам», - наголосив він.

Аваков закликав жителів Слов`янська і Краматорська не виходити на вулиці та бути обережними біля вікон.

«Ми разом із міністром оборони і командувачем Нацгвардії тут.

Залізничне сполучення в зоні АТО буде перекрито найближчим часом. Рух дорогами в районі Слов`янська обмежений до мінімуму. Прошу всіх на час АТ утриматися від поїздок. Працюємо. Спасибі всім бійцям і офіцерам з честю», - відзначив він.

Також Аваков заявив: «Наші цілі АТО і одночасно вимоги до терористів прості: звільнити заручників, скласти зброю і звільнити адміністративні будівлі, відновити нормальне функціонування міської інфраструктури».