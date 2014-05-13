Футбольну команду з Краматорська не випустили з міста озброєні люди - ПФЛ

Футбольна команда ”Авангард” з Краматорська Донецької області не змогла прибути до Полтави та провести гру чемпіонату України серед команд Першої ліги з ФК ”Полтава” через блокування автобуса озброєними людьми на блокпосту.

Про це повідомляє прес-служба Професійної футбольної ліги України.

Зокрема, зазначається: ”12 травня 2014 року до ПФЛ надійшов лист від ФК «Авангард» (Краматорськ) з повідомленням про те, що команда не має змоги виїхати за межі міста у зв′язку з блокуванням виїздів озброєними людьми”.

Враховуючи зазначене, матч 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років «Авангард» (Краматорськ) – «Полтава» (Полтава) перенесено на пізніший термін.