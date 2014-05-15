У Краматорську терористи викрали співробітника мерії

У Краматорську Донецької області терористи викрали співробітника управління соцзахисту міста Максима Матюшенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві журналісти в соціальних мережах з посиланням на інформацію працівників міськради Краматорська.

«14 травня близько 17.40 з своєї квартири було викрадено Максима Матюшенка, працівника управління соцзахисту міста Краматорська. Озброєні люди, з тих, які давно в місті, були на двох машинах. Квартиру перевернули, забрали фото і комп`ютерну техніку, мобільні телефони. Куди відвезли - невідомо. Діти встигли сховатися», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області про це викрадання не повідомляють.