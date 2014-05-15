У Києві стріляли в голову Об’єднаного конгресу азербайджанців України

Правоохоронці встановили, що вчора на Подолі стріляли в голову Об’єднаного конгресу азербайджанців України.

Попередньо міліція розглядає кілька версій озброєного нападу на чоловіка: бізнесова та громадсько-політична діяльність, повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в місті Києва.

Нагадаємо, 14 травня о 16.05 по спецлінії «102» до чергової частини київської міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сагайдачного невідомий пострілами поранив чоловіка - 38-річного мешканця Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що невідомі особи з автомобіля зробили два постріли по чоловіку, який саме проходив повз аптеку. Потерпілий отримав одне поранення правого плеча, лікарі «Швидкої допомоги» терміново доставили його до лікарні. Зараз його стан задовільний.

Працівники міліції встановили, що зловмисники двічі вистрілили з вогнепальної зброї з глушником. Одна куля влучила у скляні двері аптеки, при цьому ніхто не постраждав.

Зі слів свідків, після скоєного, невідомі зникли на автомобілі світлого кольору марки «Тойота».

Сам голова Об`єднаного конгресу азербайджанців України Ровшан Тагієв повідомив азербайджанському виданню АПА з приводу замаху на нього: ”Поряд з тим, що є керівником конгресу азербайджанців, я керую й Асамблеєю національностей. Наша заява, озвучена днями в Донецьку, викликала великий резонанс. Напевно, тому моя діяльність в Асамблеї націй у світлі останніх подій в Україні викликає занепокоєння у деяких сил”.

За словами Тагієва, за 25 років його підприємницької діяльності в Україні у нього жодних проблем не було, і такий стан речей зберігається і на сьогоднішній день.

”У бізнесі мої інтереси не стикаються з інтересами будь-кого. Навпаки, у мене багато друзів. І в готельному секторі, і у використанні закуплених мною земельних ділянок беру участь я один”, - додав він.

Щодо самого інциденту, Тагієв розповів: «Я вийшов з аптеки в Подільському районі Києва і збирався сісти в свою машину. У цей момент приблизно на відстані п`ять метрів зупинилася машина, з вікон якої на мене було наведено два пістолети з глушником. Я кинувся під свою машину. Перший постріл потрапив мені в плече. З машини вийшов чоловік у масці і знову намагався вистрілити мені в голову, але я встиг ухилитися. Побачивши людей, що зібралися на місці події, нападники зникли».

Відомості про подію занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження розпочате за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 КК України (замах на вбивство). Тривають оперативно-розшукові заходи.

Громадянам, які зможуть повідомити корисну інформацію з цього приводу, можна звертатися до Подільського райуправління столичної міліції за адресою вул. Хорива, 20, чи за номерами телефонів: 425-2434, або 102.