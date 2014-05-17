Суд заборонив необмежене застосування водометів

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову уряду про необмежене використання водометів.

Копію відповідної постанови від 12 травня ц.р. оприлюднив на своєму персональному сайті народний депутат України Геннадій Москаль, за позовом якого ухвалене судове рішення.

Депутат нагадав, що 22 січня цього року, в розпал протестних акцій, Кабінет міністрів прийняв постанову №14 про внесення змін до п. 16 “Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку”, якою розширив перелік випадків використання водометів та зняв будь-які обмеження. Як сказано в постанові, “Водомети застосовуються працівниками міліції для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби незалежно від їх належності, захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю, здоров’ю, житлу чи майну”. Попередня редакція постанови була така: “Водомети застосовуються для розосередження учасників масових безпорядків при температурі атмосферного повітря не нижче 0 град. С”.

Москаль зазначає, що в жодній країні світу не дозволено застосовувати проти людей водомети при температурі нижче нуля, цей пристрій використовують виключно для розосередження учасників масових заворушень. Застосування до протестувальників водометів при температурі нижче 0 може призвести до обмороження та переохолодження і спрямоване на навмисне заподіяння сильного болю, страждання та загрози життю громадян.

Крім того, при ухвалені постанови не було дотримано передбаченої процедури.