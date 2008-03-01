”Студенти” обурені: російськомовним – усе, україномовним – нічого

Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Студентське братство” закликає Президента України В.ЮЩЕНКА вжити заходів для припинення дискримінації українців за мовною ознакою.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер „Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО.

Голова „Студентського братства” зазначив, що „після попереднього сепаратистського з’їзду в Сіверськодонецьку у 2004 році місцева влада в Криму та Донбасу встановила негласне правило: „росіянам і російськомовним – усе: освіта, преса, культура; натомість україномовним – нічого”. Як стверджує О.ЯЦЕНКО, конкурс під час вступу в єдину українську гімназію в Сімферополі щороку становить по 7 осіб на місце, що, на його переконання, „є ознакою щорічної дискримінації за мовною ознакою шести із семи потенційних учнів, які змушені всупереч своїй волі йти в російські школи”.

За словами О.ЯЦЕНКА, „Донецькі міська та обласна ради всупереч Конституції та державній програмі розвитку української мови, дискримінаційними засобами заблокували передбачене законом функціонування державної української мови на території Донеччини, відмовилися ухвалювати програму її розвитку, скоротили до нуля фінансування розвитку української мови, натомість для посилення панівних позицій російської мови виділяють щороку сотні тисяч гривень”. На думку лідера «Студентського братства», доказом необхідності негайного прокурорського втручання „для припинення дискримінації українців донецькою владою є те, що батьки 36 школи Донецька вже дійшли до Європейського суду в боротьбі проти незаконного закриття єдиної в їх районі української школи”.

На думку О.ЯЦЕНКА, „іншим прикладом дискримінації українців в Донбасі за мовною ознакою є справа студента Східноукраїнського університету Сергія МЕЛЬНИЧУКА, який через суд був змушений виборювати право на навчання державною мовою, за що в телестудії одного із телеканалів був побитий місцевим депутатом Арсеном КЛІНЧАЄВИМ”.

Тому, як зазначив О.ЯЦЕНКО, „Студентське братство” закликає порушити проти посадових осіб Донецьких обласної та міської рад кримінальну справу за фактом мовної дискримінації українців в Донецьку, „що підтверджується спрямуванням програм розвитку і коштів лише для домінуючої російської мови, та відмовою ухвалювати програму розвитку державної української мови”.

За інформацією О.ЯЦЕНКА, сьогодні активісти очолюваної ним організації разом з іншими патріотичними організаціями проводять віче в Сіверськодонецьку.