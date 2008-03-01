«Cвято хліба» відбулося в Криму

У містах і районах Криму проводиться святкування масляного тижня «Широка масниця».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, сьогодні в рамках цього фестивалю в Сімферополі під егідою Ради міністрів АРК відбулося «Свято хліба», що супроводжувалося розширеною торгівлею продукцією за цінами виробників, тобто до 20 відсотків дешевше від середньоринкових.

Головним товаром у всьому різноманітті ярмаркової торгівлі був хліб і хлібобулочні вироби. "Десятки сортів і видів борошняних виробів виставили на прилавки великі хлібозаводи, малі підприємства, приватні пекарні, кондитерські цехи супермаркетів. Хліб білий і житній, здобний і дієтичний, зі спеціями і приправами, з насінням, горіхами, родзинками, курагою, зерном, кмином, кунжутом, часником, кропом, луком, а також булки, короваї, пироги, бублики, торти, пряники, тістечка", - йдеться у повідомленні.

На ярмаркових майданчиках проходили виступи колективів художньої самодіяльності, театралізовані казки, конкурси й ігри. Учасники ярмарку змагалися в різних номінаціях: «Найсмачніший хліб», «Найкрасивіший коровай», «Найсмачніша кондитерська випічка», «Пряники, коврижки, печиво», «Бублики, баранки» і багато інших.

Фестиваль «Широка масниця» триватиме в Криму до 9 березня.