Медведєв святкує перемогу

Голова Центрвиборчкому РФ Володимир ЧУРОВ оголосив Дмитра МЕДВЕДЄВА переможцем президентських виборів у Росії, повідомляє російське видання «Коммерсант».

"Дмитро Анатолійович МЕДВЕДЄВ, який набрав понад 70% голосів, стає безперечним лідером, переможцем цих виборів", - сказав В.ЧУРОВ. Голова ЦВК на першій підсумковій прес-конференції після голосування озвучив дані після обробки 99,5% протоколів.

Зокрема, Д.МЕДВЕДЕВ набирає 70,23% голосів виборців, Геннадій ЗЮГАНОВ - 17,76%, Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ - 9,37%, Андрій БОГДАНОВ - 1,29%.

Президентські вибори в Росії пройшли 2 березня.

Перший віце-прем`єр Дмитро Медведєв, який переміг на президентських виборах у Росії, разом з поки діючим главою держави Володимиром Путіним з`явився 2 березня перед кількома десятками тисяч своїх шанувальників на Васильєвському спуску в Москві, пише Газета.ру.

Концерт «Я вибираю Росію», присвячений президентським виборам, зібрав близько 35 тисяч осіб, в основному молодь з різноманітних прокремлівських рухів. Перед натовпом виступали «Машина времени», «Би-2» і інші групи.

Приблизно об 11-ій годині вечора з воріт Спаської башти Кремля бадьорою ходою вийшли Путін і Медведєв.

Майбутній президент, одягнений в ясно-блакитні джинси і темно-коричневу шкіряну куртку, йшов з Путіним, одягненим в строгішу чорну куртку, майже пліч-о-пліч порожньою Красною площею. Поки невисокі чоловіки продиралися через сніг з дощем над площею лунала пісня однієї з улюблених груп Путіна – «Любе».

«Давай за них, давай за нас, и за Сибирь и за Кавказ», - співав Расторгуєв. Путін і Медведєв просувалися до сцени. «Давай за вас, давай за нас, и за десант и за спецназ. За боевые ордена, Давай поднимем, старина», - лунало на площі. Нарешті два президенти вийшли до молоді.

Першим слово узяв головний герой дня. «Привіт, Росія! Привіт, Москва», - привітався Медведєв і відзначив, що «йде неприємний сніг». Медведев був лаконічним і обіцяв далі зміцнювати стабільність, а також рухатися вперед по плану. «Разом переможемо! Ура!», - закінчив майбутній президент.

Мікрофон перейшов до Путіна. «Ви даєте мені одну хвилинку?», - запитав у присутніх Путін. «Так», - закричали вони у відповідь. «Вибори президента Росії відбулися, і наш кандидат упевнено лідирує. Я дякую всім громадянам, хто прийшов на виборчі дільниці», - сказав президент. Він побажав своєму наступникові успіхів, але обмовився, що перемога «багато до чого зобов`язує». «Путін! Путін!», - скандував натовп. Нарешті, обидва переможці потисли один одному руки і залишили сцену.

Тим часом, привід відсвяткувати перемогу, дійсно, є, відзначає видання.