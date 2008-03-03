Американський крейсер прибув до Севастополя

До Севастополя з дружнім візитом сьогодні вранці прибув крейсер ВМС США «Сан Джасінто».

Як передає кореспондент УНІАН, програма візиту передбачає протокольні зустрічі командира походу Чіпа ВОЛТЕРА, командира корабля, капітана 1 рангу Метью ШАРПА і військово-морського аташе при Посольстві США в Україні капітана 2 рангу Марка СТЕКПУЛА в міській державній адміністрації і командуванні ВМС України, ознайомлювальні екскурсії по місту, спортивні змагання з футболу з українськими моряками.

Заплановані також ознайомлювальні екскурсії груп військовослужбовців українських ВМС на борту корабля, а також брифінги на борту крейсера з питань організації боротьби за живучість при аварійній посадці вертольота на борт корабля і на воду, питання організації і порядку дій оглядових партій з огляду підозрілого судна.

Після закінчення візиту за межами територіальних вод України крейсер ВМС США і один з кораблів ВМС України проведуть спільне маневрування типу ПАССЕКС.