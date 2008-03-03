”Укрзалізниця” призначила 15 додаткових поїздів на березневі свята

«Укрзалізниця» для забезпечення перевезень пасажирів на березневі свята вже до 3 березня додатково призначила 15 поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзди курсуватимуть на традиційно популярних у святкові дні напрямах – західному і південному. Зокрема, Південно-західною залізницею призначено п`ять додаткових поїздів, Придніпровською – чотири, Львівською і Донецькою – по три поїзди.

Кримські:

1. №237/238 "Київ-Сімферополь-Київ" відправленням із Києва 7/03. Зворотно з Сімферополя 8 березня,

2. №146/145 "Сімферополь – Київ – Сімферополь" відправленням із Сімферополя 6 березня. Зворотно з Києва 8 березня,

3..№227/228-282/281 "Дніпропетровськ – Київ – Сімферополь" відправленням з Дніпропетровська 7/03. Зворотно - 7/03,

4. № 228/227 "Сімферополь – Київ" відправленням із Сімферополя 10 берзня.

Крім того, «Російськими залізницями» призначено до 8 березня три додаткові поїзди.

Згідно з повідомленням, в «Укрзалізниці» продовжується робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрями і призначення додаткових поїздів.