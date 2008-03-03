”Укрзалізниця” призначила 15 додаткових поїздів на березневі свята
Курсуватимуть на популярних напрямах
«Укрзалізниця» для забезпечення перевезень пасажирів на березневі свята вже до 3 березня додатково призначила 15 поїздів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, поїзди курсуватимуть на традиційно популярних у святкові дні напрямах – західному і південному. Зокрема, Південно-західною залізницею призначено п`ять додаткових поїздів, Придніпровською – чотири, Львівською і Донецькою – по три поїзди.
Кримські:
1. №237/238 "Київ-Сімферополь-Київ" відправленням із Києва 7/03. Зворотно з Сімферополя 8 березня,
2. №146/145 "Сімферополь – Київ – Сімферополь" відправленням із Сімферополя 6 березня. Зворотно з Києва 8 березня,
3..№227/228-282/281 "Дніпропетровськ – Київ – Сімферополь" відправленням з Дніпропетровська 7/03. Зворотно - 7/03,
4. № 228/227 "Сімферополь – Київ" відправленням із Сімферополя 10 берзня.
Крім того, «Російськими залізницями» призначено до 8 березня три додаткові поїзди.
Згідно з повідомленням, в «Укрзалізниці» продовжується робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрями і призначення додаткових поїздів.