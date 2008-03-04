Ціни на хліб у Криму відпустили

Рада міністрів Автономної Республіки Крим ухвалила рішення про відміну регулювання цін на хліб в автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні кримського уряду було ухвалено рішення внести зміни і доповнення до раніше прийнятої постанови Радміну «Про регулювання цін на окремі види соціально значущих продовольчих товарів».

Голова Республіканського комітету з торгівлі і захисту прав споживачів Валіко АВІДЗБА повідомив, що відміняється встановлення фіксованих цін на соціальні сорти хліба.

«Такої ціни, як 1,4 грн. (за хліб – УНІАН) – вже немає, - наголосив В.АВІДЗБА. - Тому ми пропонуємо взагалі зняти регулювання цін».

Радмін пропонує встановити максимальний рівень рентабельності виробництва в розмірі 5% собівартості при формуванні оптово-відпускних цін на хліб масових сортів. Крім того, пропонується встановити торгову надбавку в розмірі 10% - незалежно від кількості посередників.

«Ми пропонуємо відмінити фіксовану ціну, при цьому пропонуємо одночасно регулювання ціни на хліб здійснювати через встановлення граничного (максимального) рівня рентабельності виробництва в розмірі 5% собівартості при формуванні оптово-відпускних цін на хліб масових сортів і через встановлення граничного рівня торгової надбавки в розмірі 10%», - сказав В.АВІДЗБА.

Як заявив голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, таким чином, у Криму відміняється регулювання ціни на хліб.

«На крупи залишається регулювання ціни, а на хліб ми відпускаємо ціни повністю», - сказав кримський спікер. При цьому він заявив, що «сьогодні немає чинника», який дасть змогу підвищувати ціни товаровиробникам. «Сьогодні всі товаровиробники працюватимуть у рівних умовах», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На запитання журналістів, що робитиме уряд Криму, якщо на півострові ціни на хліб усе-таки зростатимуть, голова Радміну Віктор ПЛАКІДА відповів, що прийматимуть «якихось інших адекватних заходів».