Ціни на бензин поповзли вгору. Вихід - введення декларування?

Голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА вважає, що декларування цін на бензин могло б примусити операторів ”бути адекватними до зміни цін на ринку”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПЛАКІДА заявив сьогодні журналістам в Сімферополі, коментуючи ситуацію з подорожчанням бензину в Криму.

«Активна фаза посівної кампанії призводить до того, що спроба спекулювати на цінах є, - сказав В.ПЛАКІДА. - Ціни на бензин поповзли вгору». При цьому кримський прем`єр додав, що є і об`єктивні причини, які впливають на ціну. «Закрито два заводи. Складна ситуація з ринком нафтопродуктів не тільки у нас, в Україні, але і за кордоном. Ви бачите, як росте ціна на барель», - відзначив глава уряду Криму.

«Наша пропозиція про введення декларування цін на бензин залишається в силі. Ми вважаємо, що іншого шляху у нас поки немає, щоб утримати ці ціни і примусити операторів бути адекватними до зміни цін на ринку в розумних межах», - заявив В.ПЛАКІДА. При цьому він висловив сподівання, що “таке рішення буде розглянуто в державних органах влади, і нам дадуть в руки такий механізм”.

Як повідомляв УНІАН, в Криму бензин марки А-95 подорожчав на 30 копійок – зараз максимальна ціна на нього складає 5,60 грн. за літр.

Кримські нафтотрейдери пояснюють подорожчання загальносвітовими тенденціями: підвищенням ціни на нафту.