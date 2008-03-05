Мінрегіонбуд планує до квітня закінчити інвентаризацію самобудів
Інформація міністра
Міністерство регіонального розвитку і будівництва має намір закінчити інвентаризацію самовільно збудованих об`єктів в Україні до квітня цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА.
За його словами, роботи з інвентаризації самовільно збудованих об`єктів планується завершити протягом місяця.
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Мінрегіонбуд розглядає можливість створення державної поліції, яка б стежила за дотриманням законодавства в будівельній галузі.
За словами міністра, створення поліції необхідне для боротьби з несумлінними забудовниками.
На думку міністра, до функцій поліції могли б входити повноваження щодо знесення незаконно побудованих об`єктів, що не входить до повноважень існуючої Державної архітектурно-будівельної інспекції.
При цьому В.КУЙБІДА зазначив, що перед створенням такої структури необхідно вивчити доцільність її формування і провести аналіз самовільно побудованих об`єктів.