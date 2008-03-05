Мінрегіонбуд планує до квітня закінчити інвентаризацію самобудів

Міністерство регіонального розвитку і будівництва має намір закінчити інвентаризацію самовільно збудованих об`єктів в Україні до квітня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА.

За його словами, роботи з інвентаризації самовільно збудованих об`єктів планується завершити протягом місяця.

***

Мінрегіонбуд розглядає можливість створення державної поліції, яка б стежила за дотриманням законодавства в будівельній галузі.

За словами міністра, створення поліції необхідне для боротьби з несумлінними забудовниками.

На думку міністра, до функцій поліції могли б входити повноваження щодо знесення незаконно побудованих об`єктів, що не входить до повноважень існуючої Державної архітектурно-будівельної інспекції.

При цьому В.КУЙБІДА зазначив, що перед створенням такої структури необхідно вивчити доцільність її формування і провести аналіз самовільно побудованих об`єктів.