Кримчани з переляку розрахувалися за газ майже на 105%
02:34, 05 березня 2008Крым
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А ось підприємства не виконали зобов`язання
За два місяці поточного року за природний газ населення Криму розрахувалося на 104,7%.
Про це повідомлялося на засіданні спеціальної комісії з контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії, інформує прес-служба Ради міністрів автономії.
У січні-лютому бюджетні установи півострова розрахувалося за природний газ на 78,6%.
За електроенергію Крим розрахувався у січні-лютому на 100,2%, зокрема, населення – на 82%.
Підприємства, які виробляють тепло, не виконали свої зобов`язання по оплаті за спожитий природний газ - рівень оплати з початку року складає 46%.
Керівників підприємств і керівників регіонів призвали провести платежі.
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