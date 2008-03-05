Кримчани з переляку розрахувалися за газ майже на 105%

За два місяці поточного року за природний газ населення Криму розрахувалося на 104,7%.

Про це повідомлялося на засіданні спеціальної комісії з контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії, інформує прес-служба Ради міністрів автономії.

У січні-лютому бюджетні установи півострова розрахувалося за природний газ на 78,6%.

За електроенергію Крим розрахувався у січні-лютому на 100,2%, зокрема, населення – на 82%.

Підприємства, які виробляють тепло, не виконали свої зобов`язання по оплаті за спожитий природний газ - рівень оплати з початку року складає 46%.

Керівників підприємств і керівників регіонів призвали провести платежі.