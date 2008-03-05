Кримські татари вимагають землі в Алушті

У Сімферополі біля Представництва Президента України в АРК проходить пікет ініціативної групи кримських татар, які вимагають вирішення земельного питання в Алушті.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники виступають під гаслами “Вже п`ять років не можемо одержати землю за законом”, «Корумповані суди не відстоюють волі народу», «Вирішення земельного питання в Алушті – ганьба Україні!». Серед пікетників присутній кримськотатарський активіст Даніал АМЕТОВ. За оцінкою правоохоронних органів, у заході беруть участь близько 100 чоловік.

Як повідомив Д.АМЕТОВ, має відбутися зустріч пікетників з Постійним Представником Президента України в АРК Леонідом ЖУНЬКОМ, на передбачається обговорювати питання виділення землі в Алушті.

За результатами зустрічі представники кримських татар ухвалять рішення про свої подальші дії: якщо результати їх задовольнять, то вони знімуть пікет, якщо ні – то на невизначений термін, до вирішення земельного питання по Алушті, поставлять намет під будівлею Представництва. На запитання, чи заплановані ще якісь протестні акції кримських татар найближчим часом, Д.АМЕТОВ відповів, що все залежить від позиції влади і її прагнення конструктивно вирішувати питання виділення землі депортованим.