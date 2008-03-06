Кримського суддю, який заборонив дострокові вибори ВР, посадять?

Слідчим відділом прокуратури Криму завершено розслідування кримінальної справи стосовно судді Феодосійського міського суду, який виніс завідомо неправосудне рішення з приводу Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, кримінальну справу направлено до Апеляційного суду АРК.

Суду належить розглянути по суті зібрані прокуратурою докази вини судді у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.375 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2007 року суддя Феодосійського міського суду, перевищивши посадові повноваження, з порушенням встановленого порядку реалізації конституційних засад судочинства, не відкриваючи провадження за адміністративним позовом, розглянув по суті клопотання про забезпечення позову, виніс завідомо неправосудне рішення, яке негайно й видав позивачу. За цією ухвалою феодосійський суддя незаконно заборонив Кабінету Міністрів України, Державному казначейству України, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вживати заходів, вчиняти будь-які дії, а також приймати будь-які рішення щодо виконання Указу Президента України від 02.04.07 р. «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». Цією ж ухвалою суддя заборонив Центральній виборчій комісії України вживати заходів до виконання зазначеного Указу Президента України, а також заборонив політичним партіям та блокам висувати кандидатів у депутати на позачергових виборах народних депутатів України, подавати для реєстрації до ЦВК документи кандидатів у депутати, виготовляти та розміщувати друковану передвиборчу агітаційну продукцію.