Кримського суддю, який заборонив дострокові вибори ВР, посадять?
Справу направили до Апеляційного суду АРК
Слідчим відділом прокуратури Криму завершено розслідування кримінальної справи стосовно судді Феодосійського міського суду, який виніс завідомо неправосудне рішення з приводу Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, кримінальну справу направлено до Апеляційного суду АРК.
Суду належить розглянути по суті зібрані прокуратурою докази вини судді у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.375 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2007 року суддя Феодосійського міського суду, перевищивши посадові повноваження, з порушенням встановленого порядку реалізації конституційних засад судочинства, не відкриваючи провадження за адміністративним позовом, розглянув по суті клопотання про забезпечення позову, виніс завідомо неправосудне рішення, яке негайно й видав позивачу. За цією ухвалою феодосійський суддя незаконно заборонив Кабінету Міністрів України, Державному казначейству України, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вживати заходів, вчиняти будь-які дії, а також приймати будь-які рішення щодо виконання Указу Президента України від 02.04.07 р. «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». Цією ж ухвалою суддя заборонив Центральній виборчій комісії України вживати заходів до виконання зазначеного Указу Президента України, а також заборонив політичним партіям та блокам висувати кандидатів у депутати на позачергових виборах народних депутатів України, подавати для реєстрації до ЦВК документи кандидатів у депутати, виготовляти та розміщувати друковану передвиборчу агітаційну продукцію.