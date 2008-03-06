Міс весну-2008 обрали у Сімферополі

У Сімферополі напередодні 8 березня відбувся конкурс «Міс весна-2008» серед дівчат, які відвідують клуби за місцем проживання Міського підліткового центру.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Сімферопольської мерії, за титул «Міс весна-2008» змагалися 8 дівчат з підліткових клубів.

«Це був не просто конкурс краси, а й творчий конкурс, в якому конкурсантки демонстрували свої таланти», - зазначили в прес-службі. Так, учасниці показали себе в наступних конкурсах: «Візитна картка» (представлення себе глядачам і членам журі), «Захист герба» (кожна учасниця розробила свій особистий герб), «Народна артистка» (демонстрація творчих талантів) і «Що в імені твоєму» (розповідь про історію та значення свого імені).

У результаті титул «Міс весна-2008» завоювала Анастасія ШЕВЧЕНКО. Першою віце-міс стала Олена БЕНЗА, а другою віце-міс – Анастасія ОРОБЧЕНКО.

У заході взяли участь міський голова Геннадій БАБЕНКО і працівники Сімферопольської міськради, які увійшли до складу журі.